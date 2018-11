UEFA verplaatst Vorskla - Arsenal naar Kiev

In Oekraïne geldt in bepaalde regio's vanaf woensdag de staat van beleg. Aanleiding is de opgelopen spanning tussen het land en Rusland, nadat de Russen zondag drie Oekraïense marineschepen hadden beschoten en deze daarna in beslag namen.



Poltava ligt in een van die regio's. De wedstrijd tegen Arsenal wordt nu in het Olympisch Stadion van Kiev gehouden. ,,De UEFA blijft de situatie in Oekraïne in de gaten houden de komende dagen en mogelijk worden andere wedstrijden ook verplaatst", aldus de voetbalbond.