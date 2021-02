UEFA verplaatst Arsenal - Benfica naar Griekenland

Femke Kok verrast schaatswe­reld: ‘Zoveel talent, echt niet normaal’

11:19 Femke Kok (20) verbaast in haar eerste seniorenjaar iedereen, ook zichzelf, maar blijft er nuchter onder. Ze is geen schaatsdiva, zoals concurrent Jutta Leerdam. Femke Kok reageert vaak bescheiden en verbaasd op haar eigen prestaties. Toch is ze vandaag de grote favoriet voor de wereldtitel op de 500 meter.