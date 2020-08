UEFA verbiedt duel in voorronde CL door coronabesmettingen

ASO experimen­teert in Dauphiné met veilig­heids­maat­re­ge­len Tour

19:00 Het critérium du Dauphiné is vanaf morgen niet alleen voor de wielrenners een generale repetitie voor de Tour de France die eind deze maand in Nice begint. Ook organisator van wedstrijden ASO gebruikt de rittenkoers om met wielrennen in coronatijd te oefenen.