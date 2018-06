UEFA straft AS Roma, Bilbao en Spartak om wangedrag fans in Europa

Zo mag AS Roma bij de eerstvolgende uitwedstrijd in Europa geen supporters meenemen. De Italiaanse club kreeg een boete van 50.000 euro, als straf voor de aanval van Italiaanse hooligans op een fan van Liverpool in de aanloop naar het eerste duel in de kwartfinales van de Champions League. De aangevallen Brit belandde met zwaar hoofdletsel in het ziekenhuis.