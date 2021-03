UEFA stelt besluit over hervorming Champions League uit

Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA praat woensdag over hervorming van de Champions League, maar de beslissing valt pas bij de volgende bestuursvergadering op 19 april. In eerste instantie was de verwachting dat de UEFA deze week al een besluit zou nemen. Volgens de bond moeten de ,,lopende discussies” echter eerst nog worden afgerond.

Het is de bedoeling dat het belangrijkste Europese bekertoernooi met ingang van 2024 wordt uitgebreid van 32 naar 36 deelnemers. Het huidige poulesysteem met groepen van vier zou dan afgeschaft worden. In plaats daarvan gaan de deelnemers in de eerste fase tien wedstrijden spelen, vier meer dan nu, met extra inkomsten tot gevolg.

Lees ook PREMIUM Revolutionaire veranderingen op komst: zo ziet de CL er straks uit

Voorzitter Andrea Agnelli van de ECA, de belangenvereniging van topclubs uit het Europese voetbal, riep zijn leden begin deze maand op om de plannen te steunen. In de nieuwe opzet spelen de clubs niet langer zes groepswedstrijden tegen drie andere clubs, maar tien duels met allemaal verschillende clubs. Het moet leiden tot meer spanning in de eerste fase in de Champions League en vooral ook meer inkomsten voor de clubs die het door de coronacrisis vrijwel allemaal moeilijk hebben.



De top 8 van het klassement na tien wedstrijden zou zich rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 zouden in play-offs strijden voor een plek bij de laatste zestien.

Volledig scherm © AFP

Het is nog niet duidelijk hoe de vier extra plaatsen in de Champions League verdeeld gaan worden. De ECA pleit ervoor om twee plekken te reserveren voor grote clubs die in het verleden Europese successen hebben behaald, maar zich via de eigen competitie niet weten te plaatsen voor het lucratieve toernooi. Zij zouden via een ‘wildcard’ alsnog kunnen meedoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

European Leagues, de associatie waarin veel nationale competities - waaronder ook de eredivisie - zijn vertegenwoordigd, is daar juist weer op tegen. De organisatie die onder leiding staat van de Nederlandse directeur Jacco Swart pleit er juist voor om meer nationale kampioenen toe te laten tot de Champions League en het maximale aantal deelnemers uit één land op vijf te houden. De kampioen van de Nederland plaatst zich nu rechtstreeks voor de Champions League, de nummer 2 gaat de voorrondes in.