UEFA schrapt alle duels in Champions League en Europa League

Door deze beslissing wordt ook de loting voor de kwartfinales, die op vrijdag 20 maart zou zijn, uitgesteld. De eerste duels in de kwartfinales van de Champions League zouden op 7 en 9 april gepland staan. De Europa League volgde op 10 april. Een week later zouden de returns zijn.

In de Europa League zijn er acht duels geschrapt: Wolverhampton Wanderers - Olympiakos, Bayer Leverkusen - Rangers, Sjachtar Donetsk - VfL Wolfsburg, Getafe - Internazionale, FC Basel - Eintracht Frankfurt, Manchester United - LASK Linz, AS Roma - Sevilla en FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir. Gisteravond werden zes van de acht heenwedstrijden nog wel gespeeld, waarbij er alleen in Glasgow en Istanbul publiek was. Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe werden gisteravond niet gespeeld.