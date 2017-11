UEFA schorst Evra voor bijna acht maanden na schoppen fan

De Franse oud-international was vorig weekeinde door zijn club al op staande voet ontslagen, nadat hij eerder door de directie voor onbepaalde tijd op non-actief was gezet. De UEFA legde hem tevens een boete van 10.000 euro op.



De 81-voudig international haalde vorige week donderdag tijdens de warming-up van de uitwedstrijd tegen Guimaraes in de Europa League uit naar een Franse supporter die hem had uitgescholden. Evra kreeg nog voor het begin van de wedstrijd de rode kaart. Marseille kon toch met elf man aan het duel beginnen omdat Evra reserve was.



Marseille veroordeelde later ook het gedrag van de fans, die Evra hadden uitgedaagd. ,,Maar als een professionele en ervaren speler had niet zo mogen reageren'', betoogde de clubleiding.