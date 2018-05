UEFA scherpt financiële spelregels aan

In het huidige controlesysteem ('Financial Fair Play') wordt nu ook de verplichte publicatie van inkomsten en uitgaven opgenomen. Daarbij moet onder meer worden vermeld wat de clubs per boekjaar aan spelerssalarissen en provisies aan makelaars en zaakwaarnemers kwijt zijn. Zonder openheid van de financiële zaken krijgt een club geen licentie van de UEFA.



Het bestuur van de UEFA bereikte donderdag in Kiev een akkoord over de nieuwe regelgeving. ,,Het gaat om een complete en begrijpelijke herziening van het bestaande systeem'', liet een woordvoerder weten. ,,Hiermee willen we de transparantie in het financiële beleid van de clubs bevorderen. Of daardoor de hoogte van bepaalde uitgaven onder druk komt te staan, moeten we afwachten.''

Sommige clubs in Europa, waaronder Ajax, zijn door een beursnotering al verplicht om de nodige informatie over de financiële huishouding te verstrekken.