UEFA pakt opzettelijke kaart Real Madrid nu wel aan

Carvajal kreeg op 21 november in de groepswedstrijd tegen Apoel Nicosia in de laatste minuut van de wedstrijd een gele kaart voor tijdrekken. Real stond op dat moment met 6-0 voor. Voor Carvajal was dat zijn derde gele kaart in de groepsfase, waardoor hij de afsluitende wedstrijd tegen Borussia Dortmund afgelopen woensdag niet mee mocht spelen.