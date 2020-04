UEFA opnieuw in beraad met bonden en clubs

De UEFA streeft er nog altijd naar om de nationale competities en bekertoernooien dit seizoen, te hervatten en af te ronden. Dat zou dan komende zomer moeten gebeuren, in de maanden juli en/of augustus, als de situatie in Europa rondom het longvirus dat toestaat.

Daarna zouden de resterende knock-outwedstrijden in de Champions League en de Europa League nog afgewerkt moeten worden, wellicht in een afgeslankte vorm, met één wedstrijd op neutraal terrein in plaats van twee duels uit en thuis. Na een pauze van circa drie weken zou dan het nieuwe seizoen moeten beginnen.

Het bestuur van de UEFA besloot eerder al het EK voetbal met een jaar uit te stellen, naar volgend jaar zomer. Ook alle interlands die voor mei en juni op de agenda stonden, zijn uitgesteld.



Volgens enkele Spaanse media onderzoeken de UEFA en de belangenvereniging van de clubs (ECA) momenteel een alternatief scenario voor de Champions League. In augustus zou er op één neutrale locatie een eindtoernooi met de laatste acht teams kunnen plaatsvinden. Tijdens het evenement zouden de spelers, begeleiders en andere officials in een soort geïsoleerde situatie verblijven, met strenge controle van artsen op het coronavirus. Deze 'Final-8' zou dan waarschijnlijk ook achter gesloten deuren afgewerkt moeten worden.