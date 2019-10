UEFA opent tuchtprocedure tegen Bulgarije vanwege racisme

EK-kwalificatie Wonderscho­ne pegel Stengs hoogtepunt bij eenvoudige zege Jong Oranje

20:34 Jong Oranje is opnieuw een stap dichter bij plaatsing voor het EK -21 in 2021. In een troosteloos decor in het Noorse Drammen boekte de ploeg van Erwin van de Looi de derde zege in de kwalificatiereeks (0-4). Een magistrale pegel van Calvin Stengs vormde het absolute hoogtepunt in het duel met het povere Jong Noorwegen.