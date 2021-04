UEFA op ramkoers over Super League: deelnemende clubs en spelers worden geschorst

La Liga Sevilla houdt druk op concurren­tie in spannende Spaanse titel­strijd

15:52 Sevilla doet nog altijd volop mee in de strijd om de titel in La Liga. Op bezoek bij Real Sociedad boekte de ploeg van trainer Julen Lopetegui een nipte overwinning: 1-2. Luuk de Jong viel in de blessuretijd in.