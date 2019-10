UEFA onderzoekt militair saluut Turks elftal

Samenvatting Italië met zevende overwin­ning naar EK

12 oktober In navolging van België hebben ook de Italiaanse voetballers zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini zette ook de zevende wedstrijd in groep J in winst om. De Italianen versloegen Griekenland, de ploeg van bondscoach John van 't Schip, met 2-0 in het Stadio Olimpico van Rome.