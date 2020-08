UEFA: noodselectie van 13 man is voldoende voor Nations League

Cees Bol na zevende plek: ‘We maakten twee fouten’

19:40 Het was zijn tweede kans op een ritzege, maar Cees Bol werd vandaag zevende in de massasprint. Met het chagrijn in het lijf kwam hij over de streep in Sisteron. De Nederlandse sprinter van Sunweb leek lang in kansrijke positie te rijden, maar op het einde ging het mis.