UEFA klaagt Evra aan wegens gewelddadig gedrag

Zulte-spits racistisch bejegend door ballenjongen Vitesse

13:09 Spits Peter Olayinka van Zulte Waregem is donderdagavond racistisch bejegend door een ballenjongen in GelreDome. Dat gebeurde in de slotfase van de Europa League-wedstrijd tegen Vitesse in het Arnhemse stadion.