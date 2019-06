UEFA: Kijk uit voor nep-stewards in Madrid

LIVE | Kika van Es verlaat in tranen het veld na keiharde botsing

18:32 Om 18.15 uur trappen de Oranje Leeuwinnen in Eindhoven af voor het oefenduel met Australië. Het Philipsstadion is vanavond het toneel voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. Het is de laatste wedstrijd voordat de voetbalvrouwen afreizen naar Frankrijk voor het WK.