UEFA houdt vast aan EK in twaalf steden mét fans

Ceferin is ook optimistisch dat fans weer welkom zijn in de stadions. ,,Ik ben positief gesteld dat de dingen waarschijnlijk heel anders zullen zijn met betrekking tot het virus naarmate we dichter bij het toernooi komen”, zei de UEFA-baas in een verklaring. ,,Fans maken zo’n groot deel uit van wat voetbal speciaal maakt... We moeten onszelf de maximale ruimte gunnen om hun terugkeer naar de stadions mogelijk te maken. Het is belangrijk dat we de gaststeden en regeringen zoveel mogelijk tijd geven om een ​​nauwkeurig beeld te formuleren van wat er mogelijk zal zijn in juni en juli.’’

Gijs de Jong, die de leiding heeft over het Nederlandse organisatiecomité, is blij maar niet verrast dat de UEFA vasthoudt aan een EK in twaalf landen. ,,Wij hebben eerder al gezegd dat er van een ander plan helemaal geen sprake is. De UEFA heeft daar nooit enige discussie over gehad. Dat is nu nogmaals bevestigd. Als Rummenigge iets roept, wordt dat overal meegenomen. Maar het is dus niet zo”, aldus De Jong.



In het reguliere overleg van woensdag is ook opnieuw gezegd dat de speeldata onveranderd blijven. Het EK is van 11 juni tot en met 11 juli. De Jong is blij dat het besluit over de hoeveelheid supporters naar achteren is geschoven. ,,Als je daar nu of al snel een besluit over neemt, is er maar één uitkomst denkbaar. Die is negatief en dat zou zonde zijn. We hopen dat de situatie de komende periode beter wordt en dat de druk van de ziekenhuizen afgaat. Bovendien gaan we naar een ander seizoen toe, zijn steeds meer mensen gevaccineerd en is er straks veel meer testcapaciteit.”



De Jong zet voor de vier wedstrijden in Amsterdam in op een bezetting van de stadions van 25 tot 100 procent. ,,Hoe dichter bij de 100 procent, hoe mooier natuurlijk. Maar alleen als het kan op een verantwoorde manier. We werken aan allerlei scenario’s.”