UEFA helpt Engelse fans naar Bakoe

Supporters­col­lec­tief Nederland dwingt lagere toegangs­prij­zen af: uitwed­strijd NAC maximaal tien euro

11:21 De supporters van NAC kunnen volgend jaar tegen schappelijke prijzen hun ploeg achterna reizen. Een kaartje voor een uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie kost per ingang van het nieuwe seizoen namelijk maximaal tien euro. Dat is Supporterscollectief Nederland met de Coöperatie Eerste Divisie overeengekomen.