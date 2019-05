UEFA handhaaft straf Montenegro na racisme

Tweede training Hamilton snelste, zesde tijd voor Verstappen na waterlek

16:41 Max Verstappen is in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Monaco niet verder gekomen dan de zesde tijd. De Nederlandse coureur van Red Bull had technische problemen met zijn racewagen, een waterlek. Hij miste een groot deel van de oefensessie en reed daardoor slechts een paar ronden op de snelle zachte banden. ,,Ik glij alle kanten op”, mopperde hij over de boordradio.