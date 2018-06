UEFA: Geen financieel wanbeleid bij PSG

Rosmalen Qualifier Ebden schakelt titelverde­di­ger Muller uit

19:35 Titelverdediger Gilles Muller is al in de tweede ronde van het grastoernooi in Rosmalen uitgeschakeld. De Luxemburgse tennisser liet zich in twee sets aftroeven door de Australische qualifier Matthew Ebden: 3-6 5-7.