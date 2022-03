UEFA gaat gedrag eigenaar Paris Saint-Germain na nederlaag tegen Real Madrid onderzoeken

Anderhalf jaar na zware blessure staat Bieke Wijnmaalen voor haar rentree: ‘Het was zwaar en eenzaam’

Het leven van Bieke Wijnmaalen werd in september 2020 overhoop gegooid. De hockeyster scheurde een voorste kruisband. Wat volgde was een revalidatietraject van anderhalf jaar. Nu is ze klaar voor haar rentree. ,,Ik ga aan iedereen laten zien dat ik er weer ben.”

6 maart