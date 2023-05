UEFA blundert met Real Madrid als Champions League-finalist

Erling Haaland tegenover alleskun­ner van Real Madrid: ‘Benzema is 35 jaar en is beter dan ooit’

Manchester City tegen Real Madrid, dat is vanavond ook Erling Haaland versus Karim Benzema. Allebei kennen ze de kick van scoren, maar er is ook een belangrijk verschil tussen de twee. Welke nummer 9 helpt zijn team aan een plek in de Champions League-finale?