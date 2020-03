UEFA-baas Ceferin waarschuwt voor verandering alleen om meer geld

Ceferin waarschuwde voor de plannen die leven om competities aan te passen en nieuw op te zetten, vaak met als doel meer geld te genereren. ,,Onze principes, geschiedenis, traditie en structuur zijn de reden voor ons huidige succes. Ze in twijfel trekken zou een doodvonnis zijn voor onze sport", aldus Ceferin, die verwees naar de successen van de UEFA in de afgelopen periode. ,,Het doel is belangrijker dan de winst. Dat is de sleutel. Als winst belangrijker wordt dan het doel, is het tijd om alarm te slaan.”