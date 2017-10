U2 stelt concert uit door kwalificatiestress Argentinië

Jong Oranje houdt zicht op EK na gelijkspel in Oekraïne

18:49 Jong Oranje heeft in de EK-kwalificatie met 1-1 gelijkgespeeld in het uitduel met Jong Oekraïne. Hierdoor blijft de ploeg van bondscoach Ard Langeler in de race voor deelname aan het EK over twee jaar in Italië en San Marino.