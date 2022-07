Tyrell Malacia na debuut voor Manchester United: ‘Vertrouwen dat ik mijn WK-plek weet te behouden’

Door Johan Inan



Tyrell Malacia werd vorige week voor in totaal zeventien miljoen euro overgenomen van Feyenoord en als eerste aankoop van Erik ten Hag gepresenteerd op Old Trafford. De linksback is met de afgegleden grootmacht meteen naar de andere kant van de wereld afgereisd. In Thailand werd dinsdag in het eerste oefenduel rivaal Liverpool verpletterd met 4-0. Niet dat United en Malacia foutloos opereerden, maar het begin mocht er zijn. ‘Ten out of ten’, klonk het vanuit Engeland met een knipoog. Naast de tienduizenden uitzinnige Aziatische fans, zagen ook de Britse media onmiddellijk de hand van de nieuwe manager bij een energiek United.