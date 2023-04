Tyrell Malacia in Engeland massaal aangewezen als zwakste schakel Manchester United: ‘Wat is Malacia hier aan het doen?’

Tyrell Malacia wordt door de Engelse media gezien als dissonant bij Manchester United. De Nederlander speelde met een eigen doelpunt een ongelukkige rol in het Europa League-duel met Sevilla . ‘Hij had het lastig met de kracht van Lucas Ocampos.’

The Athletic sprak van ‘The Good, the Bad and the Ugly’. Het eerste halfuur, waarin Manchester United ook twee keer scoorde, werd aangestipt als het goede gedeelte. „Erik ten Hag herhaalde een van zijn tactische oplossingen met Marcel Sabitzer als meest aanvallende middenvelder. United speelde met slimme passcombinaties en spelersrotaties, wat in zijn tijd bij Ajax het handelsmerk was van Ten Hag.”

Na rust brak ‘The Bad’ aan en de nare blessure van Lisandro Martínez werd omschreven als ‘The Ugly’. Andere Britse media zagen Malacia juist de ‘lelijke’ rol vertolken. Hij werd consequent beoordeeld met het laagste cijfer van alle basisspelers bij Manchester United. Zo kreeg hij van The Independent een 4. „Hij worstelde met het hoge tempo.”

Quote Malacia leek de zwakste van de Uni­ted-verdedi­ging te zijn. The Sun

„Daarnaast had hij het lastig met de kracht van Lucas Ocampos en maakte hij een paar simpele fouten die tegen een ploeg die wat beter in vorm is, hadden worden afgestraft. Hij viel tegen het einde van de wedstrijd in slaap en kon een pass van Jesus Navas niet meer verwerken, wat tot een doelpunt van de bezoekers leidde.”

Ook Manchester Evening News zag in Malacia, die slechts 27% van zijn duels won donderdagavond, de slechtste basisspeler van het veld. Toch was dat medium met een 5 nog mild voor de back. „Het was wel een verbetering ten opzichte van zijn prestaties van afgelopen weekend, maar zijn ongelukkige verdedigen zorgde er wel voor dat Manchester United uiteindelijk nog gelijkspeelde.”

Slapende Malacia

The Sun was een stuk harder voor Malacia. „Ze misten Luke Shaw door een blessure en Malacia leek de zwakste van de United-verdediging te zijn. De jongeling was niet geweldig en gaf de bal een paar keer weg. Bij het eigen doelpunt was hij aan het slapen bij de tweede paal, waardoor Sevilla weer hoop heeft.” Malacia kreeg een 5 bij The Sun en ook in de datagedreven spelersbeoordelingen van de BBC kwam de Nederlander als slechtste basisspeler uit de bus.

Bij de BBC liet ook clubicoon Peter Schmeichel zich kritisch uit over de rol van Malacia bij de eerste tegengoal. „Dit is slordig. Wat is Malacia hier aan het doen? Wat een vreselijk doelpunt om nog te incasseren in een wedstrijd waarin Manchester United de controle had.” Daarbij kreeg hij bijval van collega Paul Scholes. „Het is een gemakkelijke bal, ga er gewoon heen met je rechtervoet. Je kunt het je niet veroorloven om die bal te laten stuiteren. De tweede helft was echt een complete ramp.”

Bekijk hier de eigen goal van Malacia terug:

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.