Tyrell Malacia geprezen in Engelse media: ‘Moeilijk te passeren met zijn telescopische benen’

Na een uiterst moeizame start van het seizoen hebben Erik ten Hag en zijn Manchester United de weg omhoog inmiddels gevonden. Maandag won United van Liverpool en vandaag was het met 0-1 te sterk voor Southampton. De Engelse media waren verre van lyrisch, maar zien zeker een stijgende lijn en waren ook zeer te spreken over Tyrell Malacia.

The Guardian was voornamelijk kritisch op de manier waarop Manchester United de kansen weggaf. „United overklaste Southampton niet bepaald. Sterker nog, de thuisploeg zal zich afvragen waarom het niet op het scoreformulier is gekomen. United was onsamenhangend, maar de machine ging plotseling draaien toen Bruno Fernandes toesloeg na rust.”

The Telegraph was eveneens niet onder de indruk van het spel van The Red Devils, maar ziet zeker vooruitgang. „Het was misschien geen overwinning met dezelfde intensiteit als tegen Liverpool, maar het kan niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk deze overwinning is voor Ten Hag. De verbouwing van het team is in volle gang. De verdediging ziet er meer solide uit onder leiding van Raphaël Varane.”

Daarnaast was de krant zeer te spreken over het optreden van Malacia. „Malacia lijkt een enorme verbetering ten opzichte van wat er voorheen op linksback stond. Hij is snel, wendbaar en moeilijk te passeren met zijn telescopische benen en uitstekende slidings.”

Ronaldo

The Mirror zag dat Ten Hag (die vooral opgelucht was na de moeizame zege) vasthield aan de elf spelers die maandag wonnen van Liverpool. Dat betekende dat Cristiano Ronaldo het opnieuw moest doen met een invalbeurt. De Portugees, over wiens toekomst bij Manchester nog volop wordt gespeculeerd, kwam pas in de 68ste minuut het veld op.

„De beslissing van Ten Hag om Cristiano Ronaldo op de bank te zetten heeft opnieuw zijn vruchten afgeworpen”, schrijft de krant. ,,Een armzalige eerste helft zorgde ervoor dat United genoeg werk te doen had na de pauze, maar door een fraaie volley van Fernandes, die een van de slechtste eerste helften van de laatste tijd speelde, draaide United het nog om.”

Ook Paul Scholes, die de analyses verzorgt voor BT Sport, was kritisch op de speler die in de 55ste minuut het winnende doelpunt maakte. ,,Ik vond zijn prestatie niet zo geweldig, want hij gaf de bal wel heel vaak weg. Maar hij werkte wel hard en besliste de wedstrijd. Al kan ik het me echt niet voorstellen dat hij blij was over zijn spel.”

Express Sport was juist wel heel erg te spreken over de wedstrijd van Fernandes. „Hij ziet er de laatste twee wedstrijden weer verjongd uit. Hij heeft de aanvoerdersband gekregen en is echt de leider van Manchester United, mede doordat Ten Hag er kort op zit sinds zijn aanstelling.”