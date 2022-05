Twintig jaar na UEFA Cup-zege Feyenoord: ‘De UEFA Cup winnen was uniek, iets blijvends, voor altijd’

Eddy Merckx verloot regenboog­trui voor onderzoek naar zeldzame ziekte kleindoch­ter

Eddy Merckx verloot een van de regenboogtruien die hij in zijn rijke wielercarrière veroverde. De 76-jarige Belg biedt het shirt aan voor de inzamelingsactie die zijn zoon Axel is begonnen. Diens dochter Athina heeft een zeldzame ziekte en de familie Merckx probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar geneesmiddelen.

