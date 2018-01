Twente rondt komst El Hamdaoui af

Mounir El Hamdaoui speelt de rest van het seizoen bij FC Twente. De 33-jarige spits heeft met de club overeenstemming bereikt over een contract voor een half jaar. De voormalige spits van onder andere AZ en Ajax trainde al sinds begin dit jaar mee en speelde in twee oefenduels met Jong FC Twente.

El Hamdaoui: ,,Het voelt wel weer vertrouwd om terug te zijn in Nederland. Dat het bij FC Twente is, vind ik mooi. Een grote club met een mooi stadion en goede supporters. Oussama Assaidi ken ik en daar heb ik de afgelopen tijd meerdere keren contact mee gehad over de club.”

El Hamdaoui werd in 2009 kampioen met AZ. In dat jaar werd hij ook topscorer van de eredivisie. In 2010 stapte hij over naar Ajax. Na zijn vertrek uit Amsterdam, in 2012, kwam hij verder nog uit voor Fiorentina, Malaga, opnieuw AZ en Umm-Salal uit Qatar.

Zijn debuut in het betaald voetbal was in het seizoen 2001-2002 bij Excelsior. Hij was ook nog in dienst bij Tottenham Hotspur, Derby County en Willem II.