Twente in goed gezelschap van Europese oud-kampioenen in nood

DegradatienoodFC Twente werd acht seizoenen terug nog kampioen, maar heeft dit jaar een wonder nodig om nog aan degradatie naar de Jupiler League te ontsnappen. Een contrast van dag en nacht. Een héél kleine troost: FC Twente is dit seizoen niet de enige voormalig landskampioen in Europa die het hoogste voetbalniveau dreigt te verlaten.

Waar FC Twente nauwelijks meer aan rechtstreekse degradatie lijkt te ontkomen, is het ook nog maar de vraag of Sparta volgend seizoen in de eredivisie speelt. Dick Advocaat lijkt zijn ploeg via de nacompetitie moeten zien te behoeden voor een stapje terug. Sparta is al tientallen jaren geen grootmacht meer in Nederland, maar toch werden de Rotterdammers wel eens landskampioen: in het seizoen 1958/1959.

Deportivo

Volledig scherm Clarence Seedorf. © EPA Clarence Seedorf lijkt zijn ploeg eindelijk op de rit te hebben. Maar of het op tijd is, is sterk de vraag. Met zeven punten uit de laatste drie duels staat Deportivo La Coruña achttiende, vier punten achter de veilige zeventiende plek. Die is nu nog in bezit van Levante. In het seizoen 1999/2000 had Dépor bepaald geen degradatiezorgen. Toen werd de club voor het eerst, en voorlopig ook voor het laatst, kampioen van Spanje met vijf punten voorsprong op Barcelona. Roy Makaay was de grote man met 22 doelpunten. Het zorgde voor het debuut van Dépor in de Champions League, waarna het miljoenenbal vijf keer op een rij werd behaald. Met de halve finale in 2004 als beste resultaat. Daarna ging het bergafwaarts met de club waarna in 2011 degradatie volgde. Na wat gejojo tussen het hoogste en het tweede niveau strijdt La Liga sinds 2014 elk jaar voor lijfsbehoud op het hoogste niveau. Tot nu toe steeds met succes, maar of dat Seedorf ook dit seizoen lukt?

Engeland en Italië

In Engeland en Italië zou je in eerste instantie niet denken dat er oud-kampioenen op degraderen staan, maar dat is wel het geval. West Bromwich Albion werd in 1920 kampioen van Engeland. In Italië moeten Hellas Verona (kampioen in 1985) en Cagliari (kampioen in 1970) nog alle zeilen bijzetten om degradatie te ontlopen.



Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm West Bromwich Albion maakte door winst op Manchester United Manchester City kampioen, maar verkeert zelf nog altijd in degradatienood. © Getty Images

Der Dino

Hamburger SV heeft niet voor niets de bijnaam 'Der Dino'. De ploeg daalde nog nooit af naar een lager niveau. Kampioen werden Die Rothosen in 1979, 1982 en 1983, toen de club heuse gloriejaren beleefde. In 1983 won HSV zelfs de Europa Cup I. Sinds die gloriejaren kende de club pieken en dalen. In 2014, toen Bert van Marwijk een zeer slecht seizoen inluidde, kende de ploeg het diepste dal tot dan toe. HSV werd zestiende en handhaafde zich pas in de nacompetitie ten koste van Greuther Fürth. Slechts een uitdoelpunt (0-0 thuis, 1-1 uit) hield HSV op het hoogste niveau.



In 2015 maakte de ploeg het helemaal spannend. Na wederom een zestiende plek was Karlsruher SC de tegenstander in de nacompetitie. Na het thuisduel (1-1) leek het doek in te uitwedstrijd alsnog te vallen. Karlsruher SC leidde met 1-0. Tot de 91ste minuut. Marcelo Diaz eist een vrije trap op van aanvoerder Rafael van der Vaart en schiet de bal binnen. In de verlenging stelt Nicolai Müller zijn ploeg definitief veilig door in de 115de minuut te scoren.



Kan HSV wederom een houdini-act uit de hoge hoed toveren? De ploeg staat zeventiende, acht punten achter Freiburg, dat op de nacompetitieplek staat. En er zijn nog maar vier wedstrijden te gaan...



Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Rafael van der Vaart. © pro shots

El Ghazi vreest

Anwar El Ghazi was met Ajax altijd gewend om mee te strijden om de titel, maar bij Lille is het even andere koek. Lille is drievoudig kampioen van Frankrijk, maar na de laatste titel in 2011, gaat het ook met die ploeg niet goed. De ploeg bezit nu de achttiende plek. Die plek veroordeelt de ploeg tot nacompetitie. Lille staat echter maar één punt onder Toulouse, die een veilige zeventiende plek bezit, maar ook in punten gelijk met Troyes, dat negentiende staat. Die plek zou weer rechtstreekse degradatie betekenen. Oplevingen van El Ghazi zijn in de slotfase van de Ligue 1 dus van harte welkom.



Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Anwar El Ghazi in actie namens Lille. © AFP

Doek gevallen