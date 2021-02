Tweevoudig kampioene Azarenka uitgeschakeld in Melbourne

De 31-jarige Azarenka, de nummer 13 van de wereld, was in 2012 en 2013 de beste in Melbourne. In de jaren die daarop volgden vielen haar prestaties wat tegen, maar vorig jaar kwam ze sterk terug en was ze finaliste op de US Open.



Pegula, de mondiale nummer 61, had nog nooit een wedstrijd gewonnen op de Australian Open. Ze stond vorig jaar in de derde ronde van de US Open.

Sofia Kenin door

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin is goed begonnen aan de Australian Open. De als vierde geplaatste titelverdedigster in Melbourne versloeg in de Rod Laver Arena in twee sets de Australische Maddison Inglis: 7-5 6-4.

Kenin won vorig jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbiñe Muguruza in drie sets te verslaan. Het was haar eerste grandslamzege. Tegen de 23-jarige Inglis, die startte op een wildcard, had de 22-jarige Amerikaanse in beide sets genoeg aan twee breaks.

Kenin leverde zelf haar opslagbeurt in beide sets een keer in, maar pakte de zege op haar derde matchpoint.

Volledig scherm Sofia Kenin. © REUTERS

Barty staat geen game af in korte openingspartij

Ashleigh Barty heeft met groot vertoon van macht de tweede ronde bereikt op de Australian Open. Ze gunde Danka Kovinic uit Montenegro zelfs geen enkele game: 6-0 6-0. De partij duurde slechts 44 minuten.



Kovinic, de nummer 82 van de wereld, won in de eenzijdige partij slechts tien punten. Ze noteerde in de Rod Laver Arena 28 onnodige fouten.



De 24-jarige Barty, die in 2020 amper in actie kwam, stelde de afgelopen jaren teleur voor eigen publiek. De afgelopen drie jaar verloor de nummer 1 van de wereld al in de tweede ronde in Melbourne, waar ze in 2013 finaliste was.



Afgelopen weekend schreef Barty nog de Yarra Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne, op haar naam. Ze won in de finale met 7-6 (3) 6-4 van de Spaanse Garbiñe Muguruza.

Volledig scherm Ashleigh Barty had geen enkele moeite met Danka Kovinic. © AFP