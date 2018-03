Tweede wereldbekerzege Leenstra op de 1000 meter

Afgelaste wedstrijden vanaf april automatisch doordeweeks ingehaald

12:57 Vanaf het weekend van 31 maart en 1 april is in de districten Zuid I en Zuid II een nieuwe regeling van kracht. Wedstrijden, die in het weekend geen doorgang vinden, schuiven automatisch door naar de dinsdagavond (zaterdagvoetbal en vrouwen), woensdagavond (jeugd) of donderdagavond (zondagvoetbal) in de daaropvolgende week.