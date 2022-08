Tweede blunder De Gea bij de opbouw zet Brentford op 2-0

Brian Megens: eerst te zware tegenstan­der van Michael van Gerwen, nu baanwiel­ren­ner: ‘Ik was 91 kilo puur vet’

Brian Megens mag je gerust een bijzonder iemand noemen. Ooit was hij een te zware tegenstander van darter Michael van Gerwen, vervolgens een kickbokser met rake klappen, een mislukte wegrenner bij Rabo en nu hoopt de Brabantse barista op de wielerbaan alsnog de top te halen. Vandaag maakt hij op het EK zijn internationale debuut in zijn tweede wedstrijd ooit. ,,Ik was 91 kilo puur vet.’’

12 augustus