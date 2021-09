Twee triatlons in één weekend, Richelle van Helten daagt zichzelf steeds weer uit

Een triatlon afwerken is al een hele klus. Maar voor Richelle van Helten (51) was het niet uitdagend genoeg vorige week zaterdag. Ze plakte er een dag later namelijk nog een race aan vast.

Het kan niet anders. Richelle van Helten (51) woont in Oud Gastel en heeft iets met de triatlon. Niet zomaar iets, maar iets zeer bijzonders. Aanvankelijk had ze helemaal niets met deze tak van sport. ,,Welnee, ik was bloedfanatiek aan het wind- en kitesurfen. Daar leerde ik mijn man kennen en samen leefden we op sportgebied letterlijk van de wind. Ik was best fanatiek.”

Dat laatste blijkt een understatement. In Australië legde ze al kitesurfend de 1000 kilometer af tussen Brisbane en Sydney. ,,Mijn man reed de bus.”

In Oud Gastel miste ze door het vele surfen de jaarlijkse triathlon. ,,Tot we een huis gingen bouwen en we wat minder ver wilden rijden voor onze strandsport. Ik deed mee met de trio’s in 2015. Ik kon door mijn sterke benen best aardig fietsen. Een jaartje later startte ik op de een-achtste afstand.”

Ze moest nog wel wat schaven aan de andere onderdelen. ,,Ik was al gaan hardlopen bij AVO’83. Zwemmen kon ik niet, alleen wat schoolslag. Maar ondanks dat vond ik deze sport meteen enorm leuk. Nadat ik de marathon van Rotterdam had afgevinkt had ik geen excuses meer om serieuzer deel te nemen aan triathlons. Via de ‘kwart’ in eigen huis raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de hele triathlon. Ik bekeek beelden van Hawaii en van Maastricht. Daar wilde ik debuteren, maar vond de inschrijfprijs te hoog. Mijn man voelde dit aan en heeft mij ingeschreven.”

Triple Dutch

In 2018 voltooit de Gastelse de hele triathlon in Zuid-Limburg. ,,Het was 12,5 uur genieten. Geweldig was het, net als alle trainingen. Ik besloot om door te gaan. In Nederland werd de ‘Triple Dutch’ georganiseerd. Een circuit van alle drie de hele triathlons (Almere, Maastricht en Friesland). Dat had nog nooit een vrouw gedaan.” Het laat zich raden wie bij de eerste editie het podium op mocht klimmen.

In 2020 viel alles stil, maar werd doorgetraind voor nieuwe avonturen in dit jaar. Zoals het avontuur van vorige week. Na een ‘fietstochtje’ van 350 kilometer naar het plaatsje Richelle in de Ardennen wachtte een waanzinnig weekend. Zaterdag werkte Richelle de hele triathlon van Arnhem (Gelreman) af en zondag deed ze er nog even de 1/3e triathlon van Viersel (B) achteraan. ,,Ging eigenlijk best wel goed.” Tijd voor rust is er nauwelijks, want volgend weekend wacht alweer het WK hele triathlon in Almere. Volgend jaar nog iets? ,,Dan hoop ik het IJsselmeer zwemmend over te steken, ik heb inmiddels geleerd om beter te zwemmen.”.”