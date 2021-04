Twee goals Kane niet genoeg voor zege Spurs bij Newcastle

Tottenham Hotspur, waar geen plek was voor Steven Bergwijn in de wedstrijdselectie, kwam in de 28ste minuut op achterstand door een goal van Joelinton. Binnen vijf minuten leek Harry Kane echter orde op zaken te stellen door twee keer te scoren. Met zijn twee goals kwam Kane op 162 treffers in de Premier League, waarmee hij Jermain Defoe evenaarde op de achtste plaats. Spurs leek daarna op weg naar de overwinning op St. James’ Park, maar in de 85ste minuut schoot invaller Joe Willock (gehuurd van Arsenal) uit de rebound nog de 2-2 binnen voor Newcastle United.



Kane gaat met 19 treffers nu aan kop op de topscorersranglijst. Hij heeft een doelpunt meer dan Liverpool-aanvaller Mohamed Salah en drie meer dan Manchester United-spelmaker Bruno Fernandes. Kane heeft ook de meeste assists achter zijn naam staan: 13 stuks, twee meer dan Kevin de Bruyne en drie meer dan Bruno Fernandes. Kane werd in 2016 en 2017 al topscorer van de Premier League, Salah werd dat in 2018 en 2019. Jamie Vardy werd vorig seizoen topschutter met 23 treffers.