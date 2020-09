Twee besmette spelers trekken zich terug uit kwalificatie Roland Garros

Eerste zege in 2 jaar Danny van Poppel sprint naar zege in Gooikse Pijl

17:58 Danny van Poppel heeft voor het eerst na bijna twee jaar weer een wielerkoers gewonnen. De Nederlandse sprinter van de ploeg Circus-Wanty Gobert was zondag de beste in de Gooikse Pijl, een koers over 200 kilometer in en rond het Belgische Gooik.