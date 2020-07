Tussenstand | Bottas leidt bij de coureurs, Verstappen op nul punten

Sénéchal wint eerste profkoers sinds coronastop, Riesebeek tweede

18:04 Florian Sénéchal heeft de eerste profkoers in België na de coronastop gewonnen. De 26-jarige coureur van Deceuninck - Quick-Step kwam in de eerste editie van de GP Vermarc na 164 kilometer in en rond Rotselaar solo over de streep. Oscar Riesebeek van Alpecin-Fenix werd tweede.