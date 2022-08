Tussenbalans Formule 1: ‘Onbeschrijflijk hoe Max Verstappen constant op de toppen van zijn kunnen rijdt’

Door Marijn Abbenhuijs



„Voordat we ook maar kunnen dénken aan de wereldtitel, moeten we eerst…” Die woorden kenmerken misschien wel het Formule 1-seizoen tot nu toe. Na 13 van de 22 grands prix, bij het ingaan van de zomerstop, hebben de drie kopmannen van de sterkste renstallen ter wereld ze al in hun mond genomen. Gevolgd door een hele rits aan verbeterpunten die moesten worden doorgevoerd.