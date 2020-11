Tussen alle beschuldigingen door blijft Alexander Zverev winnen

Door Rik Spekenbrink Wellicht eindigt de zegereeks van Alexander Zverev later vandaag tegen Rafael Nadal. Maar dat hij de halve finale van het Masterstoernooi in Parijs heeft gehaald is opmerkelijk, gezien de storm die er de afgelopen anderhalve week op hem af is gekomen. Alsof ze het zo hadden afgesproken, kwamen twee ex-vriendinnen van Zverev op dezelfde dag naar buiten met hun verhaal. De één, Brenda Patea, vertelde in Bild in verwachting te zijn van Zverev. Het Duitse model gaf meteen aan geen plannen te hebben de voogdij met haar ex-vriend te delen. De boulevard-media doken er vol op; de verliezend finalist van de US Open van september wordt op 23-jarige leeftijd vader, maar de aanstaande moeder wenst daarbij geen rol voor hem.

Maar het verhaal van Olga Sharypova, een andere ex van Zverev, nam die aandacht snel weg. De Russin vertelde in haar jaar durende relatie (2018-2019) met de tennisser meerdere keren ernstig te zijn mishandeld, fysiek en emotioneel. In Racquet Magazine deed ze afgelopen donderdag nog veel uitgebreider haar relaas. Zverev zou haar bij verschillende ruzies met haar hoofd tegen de muur hebben geramd, op haar hoofd zijn gaan zitten en in het gezicht hebben geslagen. ,,Maar het emotionele geweld is net zo belangrijk”, zegt Sharypova, zelf oud-tennisster. Door zichzelf een insuline-injectie te geven zou ze tegen het einde van hun relatie een zelfmoordpoging hebben gedaan. Sharypova wil geen aangifte doen en zegt niets van Zverev te willen. Ze geeft aan alleen de waarheid te willen vertellen en hoopt daarmee andere mensen in eenzelfde situatie te helpen.

Ondertussen bereidde Zverev zich in Parijs voor op het Masterstoernooi. De nummer 7 van de wereld werkt sinds enkele maanden samen met de Spaanse oud-prof David Ferrer. En dat is tot op heden een zeer succesvolle combinatie. Op de US Open haalde Zverev voor het eerst in zijn carrière de finale van een grand slam. Dominic Thiem was daarin net te sterk. De afgelopen weken won Zverev twee opeenvolgende hardcourt-toernooien in Keulen, alvorens de halve eindstrijd te bereiken in Parijs. Hij heeft zich ook geplaatst voor de ATP Finals, later deze maand.