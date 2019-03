Türüç uit Enschede goed voor twee assists bij basisdebuut voor Turkije

Türüç speelde in Nederland in de jeugd bij FC Twente en De Graafschap en speelde vervolgens 97 profduels voor Go Ahead Eagles, waarvan zestig in de Eredivisie. In de zomer van 2015 stapte hij over naar Kayserispor, waar hij in vier seizoenen al goed was voor 28 goals en 23 assists in 136 cijfers. Twee jaar geleden, op 27 maart 2017, maakte Türüç al zijn debuut voor de nationale ploeg van Turkije. Hij viel toen 25 minuten voor tijd in tegen Moldavië.