Turkse kranten na nieuwe afgang Cocu: 'Fiasco'

Bayern heeft Goretzka terug voor Ajax

12:17 Niko Kovac kan morgen in de Champions League tegen Ajax weer beschikken over Leon Goretzka. De Duitse middenvelder, in de zomer overgekomen van Schalke 04, ontbrak vrijdag nog bij Bayern München vanwege een enkelblessure in de verloren uitwedstrijd tegen Hertha BSC (2-0).