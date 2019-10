Turks international Türüç baalt van berichtgeving over saluut

De huidige middenvelder van Fenerbahçe werd geboren in Enschede en speelde in de eredivisie voor Go Ahead Eagles, maar speelt inmiddels alweer vier jaar in Turkije, het land waar zijn ouders vandaan komen. ,,Als ik zie hoe westerse media daarmee omgaan dan ben ik het daar niet mee eens. Er wordt gesproken over een schande en een politiek statement. Wij steunden met het saluut het leger van Turkije omdat we van ons land houden. We zijn allemaal één met hen. Het saluut ontstond spontaan, het was niet iets dat we van tevoren hadden bedacht. Het is ook niet zo dat we met het saluut steunen dat er mensen worden gedood of dat we het steunen dat er Koerden worden aangevallen.”

Türüç volgt de berichtgeving over het saluut in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk nauwgezet. ,,In Frankrijk bijvoorbeeld werd er veel aandacht gegeven aan ons saluut, maar Antoine Griezmann maakte na de gewonnen WK-finale vorig jaar eenzelfde saluut naar zijn Franse president Macron. Daar werd niks over gezegd. In Duitsland is bij St. Pauli zelfs een Turkse voetbal (Cenk Sahin, red.) uit de selectie gezet nadat hij een foto postte op Instagram met het saluut. Dat vind ik veel te ver gaan.”

In zijn woonplaats Istanbul merkt Türüç verder weinig van het hoogoplopende conflict bij de Turkse/Syrische grens. ,,Turkije is een ontzettend groot land hè. Het is uiteraard wel op televisie, maar het is niet zo dat ik er dagelijks mee wordt geconfronteerd op straat. In de kleedkamer hebben we het er wel over gehad, maar het is niet hét gespreksonderwerp bij Turkije of Fenerbahçe.”

Het is nog de vraag of het saluut van de Turkse spelers een staartje krijgt. De UEFA verbiedt het maken van politieke statements bij voetbalwedstrijden. President Erdogan, waar ook Türüç doorgaans voor stemt, denkt dat Turkije er hoogstens met een waarschuwing van afkomt.