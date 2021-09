Turkije gaat na pak slaag tegen Oranje voor Duitser Kuntz als bondscoach

Honkbal­lers bereiken halve finales op EK na zege op Britten

16 september De honkballers hebben de halve finales bereikt van het EK in Italië. Het Koninkrijksteam versloeg in Turijn Groot-Brittannië met 7-5. Nederland, dat de regerend Europees kampioen is, treft in de halve finale Spanje, dat eerder op de dag met 5-2 van België had gewonnen.