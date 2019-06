Turkije furieus na ‘middeleeuws en respectloos’ welkom nationaal elftal op IJsland

Turkse media spreken schande van de aankomst van de nationale ploeg op het vliegveld van Keflavik. Niet alleen moest de Turkse selectie ‘bewust’ uren wachten bij de douane, ook werden Turkse spelers, onder wie Emre Belozoglu, opgewacht door iemand die een afwasborstel als zogenaamde microfoon gebruikte. Aanvoerder Burak Yilmaz was des duivels. ,,Wat hier is gebeurd, getuigt van bijzonder weinig respect. We vlogen zesenhalf uur en stonden vervolgens drie uur te wachten voor de paspoortcontrole. Ze namen de koffers en tassen van iedereen in en doorzochten alles overdreven grondig. Zelfs de toilettasjes. Ze zochten en zochten, en zochten nog een keer. Dit sloeg alles.”

Turkije eist excuses van IJsland, zo zei Mevlüt Çavuşoğlu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vanmorgen. ,,Hoe ons nationale elftal is behandeld op het vliegveld in IJsland is onacceptabel, op basis van menselijke én diplomatieke verhoudingen. Wij willen de onderste steen boven.”



Ömer Çelik, woordvoerder van de AK-partij: ,,We zijn middeleeuws behandeld. Dit is een geweldsdelict, echt schandalig. De autoriteiten van IJsland moeten hun verontschuldigingen aanbieden en stappen ondernemen om deze dwaasheid te stoppen.”



IJsland en de Europese voetbalbond UEFA hebben nog niet gereageerd.