Turkije blijft opnieuw overeind tegen wereldkampioen Frankrijk

Engeland haalt uit in naargees­tig duel door racisti­sche geluiden

22:54 Engeland heeft in een naargeestige sfeer met ruime cijfers gewonnen van Bulgarije. Het EK-kwalificatieduel in Sofia eindigde in 0-6. De treffers kwamen op naam van Ross Barkley (twee), Raheem Sterling (twee), Marcus Rashford en Harry Kane.