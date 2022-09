Tunesische Jabeur als eerste naar finale US Open na winst op Garcia

Dongen krijgt volgende dreun te verwerken met late nederlaag tegen O.S.S.’20: ‘Ineens lopen we allemaal achteruit’

Dongen is ook na de vierde speelronde in de Derde Divisie nog altijd puntloos. Even leek de ploeg van trainer Osman Erbas een punt te kunnen pakken tegen O.S.S.’20, maar in de absolute slotminuut moest Dongen een goal en daarmee een volgende dreun incasseren. ,,We wisten voorafgaand aan dit seizoen dat dit een uitdaging zou worden.”

