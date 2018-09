Tuchel wil geen nummer 1 kiezen bij PSG

,,Misschien moet iedereen er maar aan wennen, dat er bij ons geen nummer 1A is, en dus ook geen nummer 1B.'' Tuchel bekende nog wel dat hij Areola nog voordat Buffon overkwam van Juventus een zogenoemde 'poleposition' had toegezegd voor de plaats onder de lat bij de Franse kampioen. ,,Maar door de komst van Buffon is de situatie aanmerkelijk veranderd. We moeten nu op een intelligente manier met beide keepers omgaan. Want wat mij betreft wordt Alphonse geen topdoelman voor PSG ondanks de aanwezigheid van Buffon maar juist dankzij diens aanwezigheid.''