Tuchel: Sorry is niet nodig na uitschakeling PSG

Op 6 maart maakte United in Parijs de 2-0-nederlaag in Manchester goed door PSG met 3-1 te verslaan. Zondag was de eerstvolgende thuiswedstrijd voor de Parijse topclub. De competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille werd met 3-1 gewonnen. De eerste vijftien minuten was het vak van de harde kern van PSG echter leeg en bedekt met spandoeken. Daarop stonden onder meer de teksten 'We zullen het niet vergeten' en 'Respect voor de club' en 'Geld telt in plaats van het hart'.



,,Het was een incident. Ik ken mijn team en als je een grote wedstrijd verliest moeten we accepteren dat iedereen een mening heeft”, reageerde Tuchel."