Tuchel rekent weer op Neymar in Belgrado

De man die nooit gek doet, doet ineens gek: ‘Met deze mentali­teit gaan we niet degraderen’

18:36 Normaal is hij de rust zelve. Als hij NAC op een 2-1-voorsprong zet, laat hij zich gaan. Arno Verschueren gooit beide armen in de lucht, een geval van klassiek juichen, springt over de reclameborden en viert de goal met de B-Side. Uitzinnig van vreugde is de matchwinner. ,,Ik werd helemaal gek”, zegt de man die nooit gek doet.