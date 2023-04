Tuchel moet Bayern ombouwen tot comeback-machine, Inter hoopt twintig jaar later op nieuwe Milanese strijd

Preview Champions LeagueNa de plaatsing van Real Madrid en AC Milan voor de halve finales van de Champions League is het vanavond de beurt aan de vier overgebleven teams in de kwartfinales. Op voorhand lijkt het een zorgeloos avondje te gaan worden voor de mensen die rond 23.00 uur naar bed willen, maar in het verleden hebben we al gekkere dingen meegemaakt.

Één van de teams die een forse achterstand moet repareren is de Bayern München. De ploeg van Matthijs de Ligt, Daley Blind, Ryan Gravenberch en de nieuwe coach Thomas Tuchel werd in Manchester met 3-0 afgedroogd door Manchester City. In de eigen Allianz Arena moet Bayern dus met een marge van vier doelpunten winnen om door te gaan naar de halve finales, waar Real Madrid wacht voor de winnaar van dit treffen.

Afgelopen weekend liep Der Rekordmeister voor de elfde keer in 28 duels puntenverlies op in de Bundesliga met het gelijke spel in eigen huis tegen laagvlieger Hoffenheim. Achtervolger Borussia Dortmund voorkwam de algehele malaise, maar dat Bayern niet in grootse vorm steekt is wel duidelijk. Manchester City heeft daarentegen de 'flow’ te pakken, vooral dankzij de vele doelpunten van Erling Haaland. Het team van Pep Guardiola heeft plotseling de vijfde landstitel in zes seizoenen in de Premier League helemaal in eigen hand, want volgende week woensdag komt koploper Arsenal op bezoek in het Etihad Stadium.

De ogen van de voetballiefhebbers zullen deze wedstrijd vooral gericht zijn op Matthijs de Ligt, Nathan Aké en Erling Haaland. De Nederlandse verdedigers maken dit seizoen indruk in München en Manchester, terwijl de 22-jarige Noorse superspits in zijn eerste seizoen in Engeland bijna alle records al uit de boeken schiet. Haaland staat na 40 wedstrijden al op 47 goals voor City, waarvan elf in zeven duels in de Champions League.

De analisten zullen vooral kijken hoe Tuchel het voor elkaar zal moeten krijgen om een comeback van jewelste te realiseren, want dat is toch wat gevraagd wordt van de Duitse trainer. Tuchel staat voor de twaalfde keer tegenover Guardiola. Slechts drie keer won de Duitser van de Catalaan, maar de zege in de Champions League-finale in Porto in 2021 laat zich uiteraard nog altijd voelen bij de supporters van City. Guardiola won de Champions League aan het begin van zijn trainerscarrière twee keer (2009 en 2011) met FC Barcelona, maar met Bayern strandde hij drie keer in de halve finales en met City was hij in zijn eerste zes seizoenen ook nog niet succesvol. Kan Guardiola na elf landstitels in veertien jaar straks ook zijn derde Champions League in de wacht slepen?

De Franse arbiter Clément Turpin heeft de leiding over deze kwartfinale. De aftrap is om 21.00 uur en live te volgen via ons liveblog.

Inter lijkt halve finale niet te kunnen ontgaan

In de laatste kwartfinale van dit seizoen lijkt de beslissing ook al te zijn gevallen. Sinds het WK in Qatar is het Benfica van Roger Schmidt niet meer zo onaantastbaar als in de eerste seizoenshelft. Afgelopen zaterdag ging de koploper en recordkampioen van Portugal met 1-0 onderuit bij middenmoter Chaves, nadat een week eerder de topper tegen FC Porto in eigen huis met 1-2 verloren ging. De riante voorsprong op achtervolger FC Porto verdwijnt daarmee als sneeuw voor de zon en is nu nog maar vier punten met nog zes speelrondes te gaan.

De Portugezen waren na de loting optimistisch over het elimineren van Internazionale en droomden al van meer, maar vorige week ging het mis bij de heenwedstrijd in het sfeervolle Estádio da Luz in Lissabon. In een gelijkwaardige wedstrijd waren de Italianen effectiever en scoorden tweemaal na rust, terwijl Benfica met flink wat kansen niet tot scoren kwam. Denzel Dumfries was net als in de achtste finale in Porto belangrijk met een redding op de doellijn.

In de competitie is de ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij niet zo effectief. Wél is de ploeg van Simone Inzaghi consequent in het niet winnen van wedstrijden in de Serie A. Inter verloor al elf keer in de competitie, waarmee plaatsing voor de Champions League voor volgend seizoen nog een lastig karwei wordt. De afgelopen maand verloor Inter van Spezia (uit), Fiorentina (thuis) en Monza (thuis). Dus áls er een kans is om een doldwaze avond te beleven met een grote Portugese stunt, is het vanavond in San Siro.

Alle spelers en supporters van Inter zullen hopen op een halve finale tegen stadgenoot AC Milan, net als in 2003 toen Milan op basis van ‘uitgoals’ (0-0 en 1-1 in San Siro) naar de finale ging. Of er komende maand weer een Milanese halve finale komt kunt u vanaf 21.00 volgen via ons liveblog. Carlos del Cerro Grande uit Spanje moet de wedstrijd in goede banen leiden.

Programma Champions League

